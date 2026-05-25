Ordine d’arrivo F1, GP Canada 2026: Antonelli vince ancora! Hamilton batte Verstappen, fuori Russell e Norris

Oggi è andato in scena il GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra nordamericana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputa della Sprint Race di ieri.

Kimi Antonelli ha vinto il GP del Canada e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, allungando ulteriormente in testa alla classifica generale e facendo volare tutti gli appassionati italiani, che ora sognano davvero la magia con un pilota del Bel Paese e non più con la Rossa. Il bolognese ha ingaggiato un epocale duello con il compagno di squadra George Russell, infarcito da una ricca serie di sorpassi, controsorpassi, errori, colpi di scena per trenta giri.

Nel corso della trentesima tornata, in occasione di un corpo a corpo, il britannico è finito sull’erba e all’improvviso la sua Mercedes si è fermata, lasciando il via libera al talentuoso bologne, che ha così portato a casa 25 punti contro gli zero del grande rivale per il titolo iridato. Le Mercedes hanno inscenato un dominio assoluto in condizioni perfettamente, per il resto si è lottato per la piazza d’onore, decisa dopo un bel confronto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

I due pluri campioni del mondo non si sono per nulla risparmiati ed è stato il pilota della Ferrari a inventarsi la magia all’esterno in curva 1 quando mancavano sei giri al termine, salendo così sul secondo gradino del podio e lasciandosi alle spalle la Red Bull del fuoriclasse olandese. Giornata un po’ anonima per Charles Leclerc (quarto con l’altra Ferrari), poi tutti gli altri piloti sono stati doppiati a dimostrazione dello strapotere inscenato da Kimi Antonelli.

Isack Hadjar quinto con la Red Bull, Franco Colapinto sesto con la Alpine in rimonta, settimo Liam Lawson con la Racing Pulls, ottavo Pierre Gasly con la Alpine. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Canada 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino in terra nordamericana.

ORDINE D’ARRIVO GP CANADA F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Franco Colapinto (Alpine)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Sergio Perez (Cadillac)

Rit. Lando Norris (McLaren)

Rit. George Russell (Mercedes)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

RISULTATI E CLASSIFICA GP CANADA F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 1

2 Lewis Hamilton Ferrari +10.768 1

3 Max Verstappen Red Bull Racing +11.276 1

4 Charles Leclerc Ferrari +44.151 1

5 Isack Hadjar Red Bull Racing 1 L 3

6 Franco Colapinto Alpine 1 L 1

7 Liam Lawson Racing Bulls 1 L 1

8 Pierre Gasly Alpine 1 L 1

9 Carlos Sainz Williams 1 L 2

10 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 1

11 Oscar Piastri McLaren 2 L 3

12 Nico Hulkenberg Audi 2 L 2

13 Gabriel Bortoleto Audi 2 L 2

14 Esteban Ocon Haas F1 Team 2 L 2

15 Lance Stroll Aston Martin 4 L 2

16 Valtteri Bottas Cadillac 4 L 4

17 Sergio Perez Cadillac – – 4 RITIRATO

18 Lando Norris McLaren – – 2 RITIRATO

19 George Russell Mercedes – – – -RITIRATO

20 Fernando Alonso Aston Martin – – 2 RITIRATO

21 Alexander Albon Williams – – – -RITIRATO

22 Arvid Lindblad Racing Bulls – – – -RITIRATO