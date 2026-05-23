F1, George Russell: “Giro uscito dal nulla, risultato epico”

Un sabato speciale per George Russell. Dopo aver vinto la Sprint Race il pilota della Mercedes ha conquistato anche la pole position al GP del Canada, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito di Montreal.

Prestazione sontuosa per il britannico che, nel momento di maggior pressione, ha trovato il giro perfetto fermando il cronometro a 1:12.578 beffando così Andrea Kimi Antonelli, secondo a 0.068 oltre che la McLaren di Lando Norris, terzo a 0.151. Una volta arrivato al parco chiuso, Russell ha commentato quanto fatto:

“É sempre durissima, abbiamo fatto diversi cambiamenti, dobbiamo rivedere un po’ tutto perché questo giro é uscito dal nulla. Tutto stava andando per il verso peggiore, ma poi il risultato é stato epico – ha detto Russell – i cambiamenti sono stati fatti pensando anche alle previsioni di domani, mi hanno tolto un po’ di sincrono. Kimi era più competitivo di me, sono felice di essere riuscito a rimettere tutto insieme”.

E proprio a proposito della competizione interna con il compagno di squadra italiano, Russell ha aggiunto: “Io e Kimi abbiamo parlato dopo la mattina. Siamo entrambi piloti e sappiamo cosa fare. Punteremo alla gara con passione, ma ora dobbiamo solo pensare che siamo riusciti a stare davanti a tutti gli altri”.