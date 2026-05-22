F1, Lando Norris: “Pista diversa da Miami, bisogna partire subito con il piede giusto”

Lando Norris è intenzionato a proseguire la striscia positiva apertasi a Miami. Dopo un inizio difficile la McLaren si candida ad essere una delle protagoniste al GP del Canada, tappa numero cinque del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Montréal.

Il detentore del titolo negli Stati Uniti ha strappato una buona seconda posizione, precedendo il teammate Oscar Piastri e cedendo il passo solo alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Intervenuta nel contesto del media day alla vigilia, il britannico ha svelato le sue sensazioni in vista dell’impegno in terra nordamericana:

“Abbiamo avuto un buon weekend a Miami, ma questo tracciato è completamente diverso ed è molto difficile da prevedere – ha detto Norris – Credo che la nostra priorità sia prepararci al meglio per un weekend Sprint: è davvero una delle cose più importanti in un fine settimana come questo, assicurarsi di partire con il piede giusto. Di solito è proprio questo che porta al successo in un weekend Sprint, partire da una posizione molto favorevole, quindi questo è il nostro obiettivo“.

Norris ha poi chiosato: “Abbiamo apportato alcuni miglioramenti, ma alcuni non cambiano quasi nulla. A volte si tratta di piccole cose qua e là, ma tutto è finalizzato a spingerci nella giusta direzione. Più miglioramenti ci sono, meglio è, e qualsiasi cosa possa aiutarci a essere un po’ più veloci, soprattutto quando si parla di millesimi e centesimi, è un’ottima cosa. Il team ha fatto un ottimo lavoro e noi siamo pronti a partire con il piede giusto.“