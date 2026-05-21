Basket, Milano prima semifinalista! Brescia espugna Trieste e va sul 2-1

L’EA7 Emporio Armani Milano è la prima squadra a staccare il pass per le semifinali playoff, chiudendo la serie contro Reggio Emilia con un netto 72-84 costruito grazie a una ripresa dominante e alla qualità dei suoi uomini chiave. Nell’altra sfida di serata, la Germani Brescia espugna il parquet di Trieste al termine di una battaglia intensa e ricca di colpi di scena, imponendosi 80-84 e portandosi così sul 2-1 nella serie. Due successi esterni pesantissimi per le lombarde, capaci di gestire i momenti decisivi con maggiore lucidità e concretezza.

PALLACANESTRO TRIESTE – GERMANI BRESCIA 80-84

Partenza ad altissima intensità, con Cournooh protagonista assoluto del primo allungo lombardo grazie a due triple e all’assist per Ndour che valgono lo 0-8 iniziale. Trieste però reagisce immediatamente: Ross guida la rimonta insieme a Bannan e Brown, cancellando il gap fino al 10-10. Nel finale di quarto si alzano i ritmi offensivi, con Bilan e Ivanovic efficaci nel pitturato per gli ospiti e il buzzer beater di Nunn che fissa il punteggio sul 18-22 dopo i primi 10’. Nel secondo quarto la Germani prova l’allungo con Burnell e Ndour a firmare il +11, ma Trieste resta agganciata grazie alle fiammate dall’arco di Ross e alla schiacciata di Sissoko. Ivanovic e Rivers tengono Brescia avanti, mentre Bilan capitalizza in area per il 29-39. Nel finale i giuliani reagiscono con Deangeli e Bannan, ma la tripla di Mobio e i liberi di Ross fissano il 39-44 all’intervallo.

Nell’ultimo parziale l’inerzia resta nelle mani della Germani, che prova subito a scappare con la solidità di Bilan e le iniziative di Burnell, mentre i lombardi mantengono il controllo del ritmo. La reazione locale passa ancora da Sissoko e Candussi, ma le percentuali ospiti impediscono il rientro. Il match si trascina così su un margine in doppia cifra, con Brescia brava a gestire fino alla sirena finale dove si va sul 51-64. Trieste prova a riaprire la sfida aggrappandosi al talento di Brown, che firma il -4 e accende il finale (mentre si spegne la luce nel palazzetto e il match deve venir interrotto, ndr.), ma Brescia risponde con la solidità di Bilan e la concretezza di Ivanovic, mantenendo il controllo sul +10 a metà ultimo quarto. I giuliani hanno un sussulto con Sissoko, Bannan e Ross, tornando fino al -6, ma gli errori nel momento decisivo pesano enormemente. Nel finale incandescentе, Brown infila la tripla del -3 e riaccende le speranze dell’Allianz, ma Rivers gela il palazzetto con una bomba pesantissima a 14” dalla sirena. L’ultimo tentativo di Brown non basta: Burnell è freddo dalla lunetta e consegna alla Germani il successo per 84-80 al termine di un quarto combattutissimo.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-84

Avvio di gara su ritmi equilibrati, con Brooks che risponde dalla lunga distanza ai colpi di Severini e Barford, mentre sotto canestro Williams e LeDay si affrontano in un botta e risposta che vale il 9-8. L’Olimpia prova a strappare con un recupero di Shields, ma la UNA Hotels resta agganciata grazie a Caupain, mantenendo il punteggio in bilico. Nel finale di primo quarto un nuovo jumper di Brooks e la tripla di Bolmaro indirizzano i primi 10 minuti sul 12-17 per gli ospiti. La seconda parte del primo tempo si apre nel segno dell’equilibrio, con Milano che prova subito a ricucire lo strappo affidandosi a Shields e LeDay, mentre la UNA Hotels risponde colpo su colpo con la solidità di Williams e la regia di Caupain. I padroni di casa restano però in controllo del ritmo e trovano ancora punti pesanti dall’arco con Rossato e Woldetensae, mantenendo gli ospiti a distanza nonostante alcuni fiammate lombarde. Nel finale del secondo quarto l’inerzia resta emiliana: difesa intensa e maggiore lucidità offensiva consentono alla UNA Hotels di presentarsi all’intervallo avanti 42-36, pur con Milano in scia.

A inizio ripresa l’inerzia cambia completamente volto: Brooks incendia il match con triple pesanti e assist per Nebo e LeDay, orchestrando il devastante parziale di 3-18 che vale il sorpasso ospite sul 47-54. Reggio Emilia prova a restare aggrappata alla partita con Williams, Thor e l’energia di Uglietti, ma Guduric firma anche il +9 e la UNA Hotels chiude il terzo periodo sotto 53-60. Milano gestisce con autorità gli ultimi minuti di gara: Bolmaro e Diop firmano il nuovo allungo dell’EA7 Emporio Armani, mentre Rossato prova a tenere viva la speranza con due triple pesantissime. Reggio Emilia però non riesce a completare la rimonta e nel finale salgono in cattedra Guduric, Shields e ancora Bolmaro, che con una tripla spettacolare chiude definitivamente i conti. L’Olimpia controlla fino alla sirena e conquista la semifinale sul 72-84.