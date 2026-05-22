F1, Oscar Piastri: “Il weekend dipenderà dagli aggiornamenti della Mercedes”

Ricominciare esattamente da dove si era finito. Scalda i motori Oscar Piastri in vista del GP del Canada, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito di Montréal, nel Quèbec.

L’oceanico in quel di Miami ha dimostrato grandi miglioramenti a bordo della sua McLaren, vettura migliorata sensibilmente grazie al più che proficuo pacchetto di aggiornamenti accomodandosi al terzo posto alle spalle del compagno di squadra Lando Norris e al trionfatore Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Intervenuto in occasione nel classico media day del giovedì, il nativo di Melbourne ha presentato il weekend fornendo alcune indicazioni circa le sue aspettative: “Dipenderà molto da come sarà l’aggiornamento della Mercedes. Non hanno portato molto, o quasi nulla, a Miami, mentre credo che qui abbiano portato parecchie novità. Ovviamente anche noi abbiamo qualcosa in più, ma il ritmo di sviluppo e il livello di comprensione di queste vetture cambiano così rapidamente che è molto difficile fare previsioni. Credo che la Mercedes sarà ancora molto forte, ma sarà interessante vedere come ci posizioneremo“.

Piastri ha proseguito: “Aggiornamenti? Un passo avanti significativo. Penso che Barcellona sia sempre stato un buon circuito per capire a che punto si trova la nostra macchina. Qui e Monaco sono circuiti molto specifici, ma penso che se riusciamo a essere competitivi qui, sarà un buon segno per noi ovunque. Credo non ci sia motivo per cui non dovremmo essere in lizza per la vittoria, ma tutto dipenderà da quali saranno i nostri aggiornamenti rispetto a quelli della Mercedes.”