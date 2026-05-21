F1, Max Verstappen: “I cambiamenti vanno nella giusta direzione, il divertimento aumenterà”

Si è aperta con il consueto media-day la settimana dedicata al Gran Premio del Canada 2026, sesto appuntamento del Mondiale F1. In attesa delle prove libere di domani e delle Sprint Qualifying, i piloti hanno espresso le loro sensazioni alla stampa. Tra loro è intervenuto anche Max Verstappen che non si è soffermato sulla prossima gara a Montreal.

L’olandese ha infatti riposto alle numerose domande sul suo prossimo addio in F1 che ormai lo attanagliano da tempo. In attesa delle decisioni però c’è ancora una lunga stagione da compiere, con la sua Red Bull apparsa leggermente in ripresa. In Canada il quattro volte campione del mondo vuole ritrovare il podio e rimettersi alla guida di una vera macchina di F1 nei prossimi anni.

Come riportato da Motorsport.com, Verstappen ha ribadito riferendosi alla nuova F1: “Sta andando decisamente nella direzione più positiva. Penso che questo fosse il minimo che speravo, e trovo fantastico che vogliano farlo. Credo anche che lo sport ne abbia davvero bisogno. Voglio solo un buon prodotto in Formula 1, e questo sicuramente lo migliorerà. E di conseguenza, anche il divertimento aumenterà naturalmente”.