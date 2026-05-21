Chi è Clement Tabur, il primo avversario di Sinner al Roland Garros: seconda partecipazione in uno Slam

Sarà la wild card transalpina Clement Tabur l’avversario di Jannik Sinner all’esordio nel tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis: il padrone di casa tornerà a Parigi grazie all’invito degli organizzatori, dopo che nel 2025 aveva già avuto accesso al main draw superando le qualificazioni.

L’altro torneo ATP giocato in carriera dal transalpino è il 250 di Metz del 2025, in cui raggiunse i quarti di finale dopo essere passato per le qualificazioni: quello contro Sinner, dunque, sarà il quinto match della carriera del francese sul circuito maggiore, il primo del 2026.

Tabur ha trovato il best ranking proprio lunedì scorso, salendo al numero 165 del mondo: non ci sono precedenti tra con Sinner sul circuito maggiore. Il transalpino ha 26 anni, è destrorso e gioca il rovescio a due mani, mentre fisicamente paga nei confronti di Sinner centimetri (173 contro 191) e chilogrammi (73 contro 77).