D’Ortenzi-Parzeczewski oggi, Europei mediomassimi 2026: orario, tv, programma, streaming

Luca D’Ortenzi è pronto a giocarsi le proprie carte a Guidonia Montecelio per il titolo europeo dei pesi mediomassimi. A sfidare il veterano Gentleman italiano ci sarà il polacco, anche lui di particolare esperienza, Robert Parzeczewski, e per entrambi c’è aria di storia sul ring laziale.

D’Ortenzi, infatti, intende riportare questo titolo in Italia dopo 25 anni dall’ultima volta, mentre non c’è invece mai stato un titolare polacco della cintura europea di categoria. Di attesa ce n’è non poca, soprattutto in zona, anche perché si tratta forse dell’ultima grande chance che il pugile italiano ha per riuscire a mettere insieme una delle imprese più belle di un’onorata carriera. Che, va rimarcato, lo ha visto arrivare fino alle grandi sfide continentali e non solo in quota WBO.

Il combattimento tra Luca D’Ortenzi e Robert Parzeczewski si terrà oggi alle ore 23:00 a Guidonia Montecelio, con inizio riunione alle ore 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA D’ORTENZI-PARZECZEWSKI OGGI, EUROPEO MEDIOMASSIMI 2026

Venerdì 22 maggio

Ore 23:00 D’Ortenzi (ITA)-Parzeczewski (POL) – Titolo Europeo mediomassimi – Diretta tv su RaiSport

All’interno dell’undercard

Ratemi-Salzillo (pesi welter)

Plos-Caputo

De Angelis-Mohamad (pesi superleggeri)

Perrone-Martinez (pesi superpiuma)

PROGRAMMA D’ORTENZI-PARZECZEWSKI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (dalle ore 23:00)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport