Boxe: Luca D’Ortenzi contro Robert Parzeczewski per il titolo europeo dei mediomassimi

Sarà Robert Parzeczewski, domani sera a Guidonia Montecelio, a sfidare Luca D’Ortenzi nel combattimento che vale il titolo europeo dei pesi mediomassimi. Si tratta di un confronto tra pugili che sono già nella seconda parte della loro carriera, con il polacco che viaggia sui 32 anni e l’italiano che, con 38 sulle spalle, cercherà inevitabilmente di aggiungere forse l’ultimo tassello alla sua parabola.

Record di 20-4-0 per il capitolino, che continua a combattere nei dintorni della Capitale per assicurarsi i massimi obiettivi possibili, mentre per il polacco di Czestochowa si parla di un 35-2-0 ottenuto sempre salendo sui ring del proprio Paese. Quello di domani sarà il suo primo combattimento all’estero, indubbiamente il più importante della sua vita.

Nei mediomassimi questa è stata la lista dei titolari della cintura continentale: Michele Bonaglia, Merlo Preciso, Luigi Musina, Artemio Calzavara, Giulio Rinaldi, Piero Del Papa, Domenico Adinolfi, Aldo Traversario e infine Yawe Davis, che ce la fece il 6 aprile 2001 e difese in un’occasione il suo titolo.

D’Ortenzi, che combatte per l’Accademia Roma Est, nel 2025 a Santa Marinella è riuscito a prendersi il titolo EBU Silver contro lo spagnolo Carlos Alberto Lamela in un combattimento estremamente lottato. Affronterà un pugile che è conosciuto per la propria solidità, che non perde da sei anni, che ha tutti i mezzi per poter creare un momento per il suo Paese, che mai ha avuto un Campione d’Europa di categoria. In sostanza, domani ci sarà una sfida realmente lottata. Tre i successi consecutivi di D’Ortenzi, il Gentleman italiano, che tenterà di essere un po’ meno gentile nei confronti dell’avversario di domani.