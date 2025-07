LIVE Usyk-Dubois, Mondiale pesi massimi 2025 in DIRETTA: in palio tutte le cinture!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il momento della rivincita è arrivato: sabato 19 luglio alle 23.00/23.30 (ore italiane) la boxe è pronta ad assistere a uno degli eventi più attesi degli ultimi anni, Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois 2. Il match si svolgerà al Wembley Stadium, dove sono attesi oltre 80.000 spettatori. L’attesa è alimentata anche dai fatti avvenuti nel precedente incontro, disputato nel 2023.

Uno scontro molto controverso, terminato con la vittoria Usyk per KO tecnico al nono round. Ma gli occhi di tutti sono rimasti fissi sull’azione di Dubois e il dubbio relativo al presunto colpo basso. Da allora, il pugile inglese, noto per il suo stile potente e aggressivo, ha richiesto più volte la rivincita, ottenuta grazie alla vittoria del titolo IBF nel 2024.

Dal 2023, il campione ucraino, alto 1.91 cm, ha difeso con successo i suoi titoli contro Fury e Joshua, consolidando la sua posizione di leggenda nel mondo della boxe. Oleksandr Usyk (38 anni, 23‑0, 14 KO) e Daniel Dubois (27 anni, 22‑2, 20 KO) appartengono alla categoria dei pesi massini. I titoli in palio sono: WBA (Super), WBC, WBO, IBO e The Ring (Usyk) contro il titolo IBF (Dubois). Secondo i bookmaker e gli analisti, il favorito è Usyk, con una quota media di 1.50. Tuttavia, l’atleta inglese non è da sottovalutare: nel tempo trascorso dallo scorso match, ha migliorato la sua difesa e la tenuta mentale, grazie al lavoro svolto con il coach Ben Davison.

Main Card:

Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois ; Per Usyk’s WBA (Super), WBC, WBO, IBO, and The Ring heavyweight titles and Dubois’ IBF heavyweight title

Lawrence Okolie vs. Kevin Lerena ; Per Okolie’s WBC silver heavyweight title

Daniel Lapin vs. Lewis Edmondson; Per Lapin’s IBF Intercontinental and WBA Continental light heavyweight titles

Vladyslav Sirenko vs. Solomon Dacres ; Heavyweight

Aadam Hamed vs. Ezequiel Gregores ; Super lightweight

Lasha Guruli vs. James Francis ; Super lightweight

