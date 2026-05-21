Calcio a 5, il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A: si riparte il 9 giugno

Dopo alcuni giorni di stand-by e incertezza, la Serie A di calcio a 5 è pronta a ripartire per iniziare i playoff scudetto 2025-2026. Non è stato ancora reso noto se a parteciparvi vi sarà l’Ecocity Futsal Genzano, ma – quantomeno – è stata pubblicata l’agenda delle partite che porteranno fino all’ultimo atto tricolore.

Lo start dalla gara-1 dei quarti di finale, in programma il 9 giugno, con le semifinali dal 16 e la finalissima dal 25. Di seguito l’informativa relativa all’argomento in questione, con il comunicato pubblicato dalla Divisione Calcio a 5.

“Con riferimento allo svolgimento dei Play Off del Campionato Nazionale di Serie A Maschile, preso atto delle tempistiche riferite alla eventuale pronuncia del Collegio di Garanzia delle Sport presso il CONI in relazione ad un eventuale ricorso della società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO avverso la pronuncia della Corte Federale d’Appello, si pubblicano di seguito le nuove date dello svolgimento delle gare dei Play Off”.

QUARTI DI FINALE

09/06/2026 1^ gara

12/06/2026 2^ gara

14/06/2026 eventuale 3^ gara

SEMIFINALI

16/06/2026 1^ gara

19/06/2026 2^ gara

21/06/2026 eventuale 3^ gara

FINALI

25/06/2026 1^ gara

28/06/2026 2^ gara

30/06/2026 eventuale 3^ gara