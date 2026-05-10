GP FranciaMotoGP
Jorge Martin svetta nel warm-up asciutto di Le Mans, ma la pioggia incombe sulla gara
Va in archivio con il miglior tempo di Jorge Martin il warm-up del Gran Premio di Francia 2026, quinto round stagionale del Mondiale MotoGP. La breve sessione mattutina, andata in scena sul circuito Bugatti di Le Mans in condizioni di pista asciutta, rischia però a conti fatti di rivelarsi inutile nel caso in cui dovesse concretizzarsi il forte rischio pioggia indicato dai meteorologi in vista della gara.
In ogni caso Martinator si è confermato competitivo anche stamattina sul passo dopo il trionfo di ieri nella Sprint, issandosi in vetta alla graduatoria del warm-up in 1’31″506 con la sua Aprilia ufficiale. Seconda piazza a soli 17 millesimi dalla vetta per un altro dei possibili protagonisti odierni Alex Marquez, vincitore dell’ultimo GP di Spagna a Jerez con la Ducati del team Gresini, mentre in terza posizione troviamo l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez a 194 millesimi dalla miglior prestazione del turno.
Grande equilibrio e distacchi minimi in questo warm-up, con il rookie brasiliano Diogo Moreira bravo ad inserirsi in quarta piazza sulla Honda LCR a 217 millesimi da Martin subito davanti alle Ducati di Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani segnaliamo il 7° posto di Enea Bastianini a 0.229 con KTM, il 12° di Marco Bezzecchi a 0.338 dal compagno di squadra con Aprilia, il 13° di Luca Marini a 0.361 con Honda, il 16° di un opaco Franco Morbidelli a 0.487 con la Ducati GP25 del team VR46 ed infine il 19° di Francesco Bagnaia a 0.708 con Ducati dando l’impressione di non voler spingere.
CLASSIFICA WARM-UP GP FRANCIA MOTOGP 2026
1. Jorge Martin (Aprilia Racing) 1:31.50
2. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.017
3. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +0.194
4. Diogo Moreira (Pro Honda LCR) +0.217
5. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.219
6. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.222
7. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +0.229
8. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +0.242
9. Joan Mir (Honda HRC Castrol) +0.310
10. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +0.320
11. Johann Zarco (Castrol Honda LCR) +0.333
12. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.338
13. Luca Marini (Honda HRC Castrol) +0.361
14. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.431
15. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.456
16. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.487
17. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.583
18. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +0.600
19. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.708
20. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) +1.044
21. Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) +2.655