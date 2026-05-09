Jorge Martin imprendibile nella Sprint di Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Tremenda caduta di Marquez

Jorge Martin si inventa una partenza da urlo recuperando sette posizioni in due curve e vince la Sprint del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo dell’Aprilia è riuscito a cancellare una qualifica negativa grazie ad una manovra eccezionale al via, che lo ha visto rimontare dall’ottava alla prima piazza costruendo in quel frangente gran parte del suo successo.

“Martinator” ha poi dimostrato anche un ottimo passo, accumulando un piccolo gap di sicurezza e non consentendo mai ai suoi più immediati inseguitori di poter provare un vero attacco fino alla bandiera a scacchi. Il campione del mondo 2024 torna dunque a primeggiare in una gara breve del sabato dopo Austin e guadagna punti preziosi nella corsa al titolo iridato nei confronti del compagno di squadra Marco Bezzecchi, terzo al traguardo.

Il Bez non è stato particolarmente brillante nella Sprint andata in scena sul circuito Bugatti di Le Mans, commettendo qualche piccola sbavatura e cedendo la piazza d’onore ad un solido Francesco Bagnaia, confermatosi molto competitivo dopo la splendida pole position del mattino con la sua Ducati ufficiale. Borgo Panigale esce però con le ossa rotte da questa manche a causa del passaggio a vuoto di Fabio Di Giannantonio (scivolato mentre cercava di risalire il gruppo dopo una pessima partenza) e soprattutto di Marc Marquez, in difficoltà a livello di ritmo e protagonista di una brutta caduta nel corso del penultimo giro (era settimo).

Al termine della Sprint di Le Mans, Bezzecchi conserva la leadership del campionato con un vantaggio di 6 punti su Martin, 36 su Acosta, 37 su Di Giannantonio, 51 su Marc e 53 su Alex Marquez, 54 su Fernandez, 57 su Ogura, 65 su Bagnaia e 78 su Bastianini.

CLASSIFICA SPRINT GP FRANCIA MOTOGP 2026

1 Jorge MARTIN Aprilia Racing Aprilia 19:46.830

2 Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team Ducati +1.107

3 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing Aprilia +2.786

4 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM +3.808

5 Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +4.402

6 Joan MIR Honda HRC Castrol Honda +4.630

7 Ai OGURA Trackhouse MotoGP Team Aprilia +5.670

8 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +6.608

9 Diogo MOREIRA LCR Honda Honda +10.368

10 Johann ZARCO LCR Honda Honda +11.771

11 Fermin ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +13.435

12 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM +14.708

13 Alex RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +15.413

14 Toprak RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +16.968

15 Jack MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +17.603

16 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +1 giro

NC Marc MARQUEZ Ducati Lenovo Team Ducati

NC Raul FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team Aprilia

NC Franco MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

NC Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM

NC Luca MARINI Honda HRC Castrol Honda

NC Jonas FOLGER Red Bull KTM Tech3 KTM