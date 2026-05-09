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Cosa si è fatto Marc Marquez? C’è la frattura: i tempi di recupero dall’infortunio e le gare che salterà
Arriva un clamoroso colpo di scena in quel di Le Mans per il Mondiale MotoGP 2026, con protagonista in negativo Marc Marquez. Il nove volte campione iridato è uscito di scena al penultimo giro della Sprint odierna in seguito ad una brutta caduta mentre stava provando ad attaccare la Honda di Joan Mir per il sesto posto, incappando in un passo falso pesante per la sua classifica ma soprattutto per il suo fisico.
Dopo vari accertamenti medici ed una radiografia, il fuoriclasse spagnolo della Ducati è stato dichiarato non idoneo in vista del Gran Premio di Francia in programma domani per una frattura al quinto metatarso del piede destro che lo costringerà a saltare anche il prossimo round catalano, previsto nel weekend del 15-17 maggio sulla pista di Barcellona.
Vedremo quali saranno gli effettivi tempi di recupero dall’infortunio del 33enne di Cervera (stasera volerà a Madrid per operarsi), che a questo punto potrebbe tornare in azione a fine maggio in occasione del Gran Premio d’Italia al Mugello. Si complica però sensibilmente la corsa al decimo titolo mondiale della carriera per un Marc Marquez che insegue attualmente ad un distacco di 51 punti dal leader Marc Bezzecchi e a 45 dall’altra Aprilia di Jorge Martin. Un divario già importante, che rischia di diventare quasi incolmabile al termine del GP di Catalogna.