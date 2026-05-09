Terribile caduta di Marc Marquez nella Sprint di Le Mans: il video del disarcionamento dalla Ducati

Marc Marquez è caduto nel corso del penultimo giro della Sprint Race del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Le Mans. Lo spagnolo si trovava in grande difficoltà durante la gara veloce in terra transalpina e occupava la settima posizione, quando è volato malamente a terra mentre stava percorrendo l’ultima curva, venendo letteralmente disarcionato dal proprio mezzo.

Il centauro della Ducati ufficiale è rimasto vittima di un highside: ha perso il posteriore ed è stato sbalzato in aria dalla propria moto, ricadendo violentemente sull’asfalto. Il Campione del Mondo in carica ha anche picchiato duramente il casco sul tracciato ed è poi finito nella ghiaia. Il fuoriclasse iberico si è rialzato e ha fatto un cenno per tranquillizzare la squadra e gli appassionati, è salito su un motorino ed è stato condotto verso i box, ma ha dato l’impressione di avere un po’ di dolore alle gambe mentre scendeva dal mezzo.

Si attendono gli accertamenti medici, ma non sembrano esserci gravi conseguenze per l’iberico. Marc Marquez dovrebbe essere regolarmente al via del Gran Premio in programma domenica 10 maggio, ma indubbiamente il momento non è dei più semplici (anche se settimana scorsa aveva vinto la Sprint Race sotto l’acqua a Jerez) e le difficoltà riscontrate in avvio di questa stagione sono decisamente consistenti.