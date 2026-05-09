Marc Marquez rivela: “Non avevo detto nulla, ma avevo già un problema fisico e dovevo operarmi”

Il Mondiale di Marc Márquez rischia di aver imboccato una piega improvvisamente complicata. La Sprint Race di Le Mans, quinto appuntamento del campionato di MotoGP, si è trasformata in un incubo per il campione del mondo in carica, protagonista di una violentissima caduta che potrebbe pesare in maniera determinante sulla corsa iridata. Lo spagnolo della Ducati è finito a terra dopo un highside all’ultima curva nel penultimo giro della gara del sabato in Francia, un incidente spettacolare e durissimo che ha immediatamente fatto temere conseguenze pesanti.

Márquez, partito dalla prima fila, stava vivendo una Sprint complicata sin dalle prime battute, in difficoltà nel ritmo e nel corpo a corpo nel gruppo. La situazione è poi precipitata con la caduta che lo ha scaraventato violentemente sull’asfalto. A chiarire la gravità della situazione è stato il comunicato ufficiale della Ducati, arrivato poche ore dopo gli accertamenti medici effettuati in circuito: “A seguito della caduta durante la Sprint al GP di Francia, e dopo una visita medica e una radiografia, Marc Marquez è stato dichiarato non idoneo a causa di una frattura del quinto metatarso al piede destro. Volerà a Madrid questa sera per sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Non parteciperà al GP in Catalunya della prossima settimana. Vi invieremo ulteriori informazioni al più presto“.

Una diagnosi pesante, che costringerà il numero 93 a saltare il prossimo appuntamento del calendario proprio in una fase cruciale della stagione. Ma il vero colpo di scena è arrivato poco dopo, quando lo stesso Márquez, ai microfoni di Sky Sport MotoGP, ha rivelato un problema ben più profondo e trascinato da tempo, legato alla spalla destra.

“Per fortuna mi sono rotto solo il quinto metatarso del piede, ma mi dovrò operare“, ha spiegato il Cabroncito, prima di svelare un retroscena rimasto finora nascosto. “Non avevamo detto niente, facciamo tutto insieme. Era già in programma un intervento alla spalla destra dopo la Catalogna“.

Parole che cambiano completamente la lettura delle ultime settimane del campione spagnolo. Márquez ha infatti ammesso di convivere da tempo con un problema fisico che avrebbe inciso direttamente sul suo rendimento e persino sulle cadute anomale viste negli ultimi GP: “Dopo Jerez ho capito che qualcosa non andava: i dottori hanno visto che la vite già rotta ora s’è spostata, di 1-2 millimetri, ma tocca il nervo radiale. Per questo motivo non sto guidando bene, ci sono cadute strane… Bisogna togliere la vite, è un’operazione lunga ma non rischiosa, e vediamo come va“.

Non si tratta soltanto della frattura al piede rimediata a Le Mans, ma di una condizione fisica compromessa da settimane e tenuta finora lontana dai riflettori. Il riferimento alla vite spostata nella spalla destra spiega infatti l’altalena nel rendimento mostrata dall’iberico nelle ultime uscite e soprattutto le difficoltà improvvise nel controllo della moto, con cadute definite dallo stesso pilota “strane”.