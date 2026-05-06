WTA Roma 2026, avanzano Potapova e Ostapenko. Jeanjean sfiderà Paolini

Il fitto programma di incontri della seconda giornata degli Internazionali d’Italia femminili completa il primo turno. In serata si palesa anche la pioggia che costringe gli organizzatori a sospendere due match e a rimandarli a domani. Avanzano al secondo turno Anastasia Potapova e Jelena Ostapenko, mentre la francese Jeanjean sfiderà Jasmine Paolini.

L’austriaca Anastasia Potapova, reduce dalla semifinale di Madrid, rimonta la qualificata ungherese Dalma Galfi 5-7 6-2 6-4 in due ore e trentadue minuti. In apertura di programma la lettone Jelena Ostapenko, numero 36 WTA, travolge 6-0 6-1 Lucrezia Stefanini in soli cinquantasei minuti. Un incontro che poteva sembrare equilibrato si risolve invece in maniera netta. La tedesca Tatjana Maria domina la polacca Magda Linette 6-0 6-3 in un’ora e diciotto minuti.

La qualificata francese Leolia Jeanjean piega la brasiliana Beatriz Haddad Maia 7-6(6) 6-4 al termine di una battaglia di due ore e tredici minuti e sfiderà Jasmine Paolini al secondo turno. L’ungherese Panna Udvardy, numero 71 del ranking, regola la qualificata russa Alina Korneeva 6-2 7-6(2) in un’ora e trentotto minuti. La filippina Alexandra Eala, numero 42 WTA, doma la polacca Magdalena Frech 6-0 3-6 6-4 in due ore e nove minuti.

La ceca Katerina Siniakova liquida la francese Lois Boisson, semifinalista al Roland Garros 2025, 6-2 6-3 in un’ora e diciannove minuti. Nel derby italiano Tyra Grant rimonta Lisa Piagato 1-6 6-2 6-4 in due ore e tre minuti e si regala la sfida di secondo turno contro la canadese Victoria Mboko, decima testa di serie. La svizzera Viktorija Golubic travolge Federica Urgesi 6-1 6-1 in un’ora e cinque minuti: l’azzurra è già stata bravissima ad entrare nel tabellone principale.

L’argentina Solana Sierra, numero 72 WTA, stende la qualificata tedesca Tamara Korparsch 6-3 6-1 in un’ora e dodici minuti. L’americana Taylor Townsend elimina l’azzurra Nuria Brancaccio 6-3 6-2 in un’ora e trentatré minuti, mentre la sua connazionale Peyton Stearns regola l’indonesiana Janice Tjen 6-4 6-4 in un’ora e ventisette minuti.

La greca Maria Sakkari rimonta la lucky loser austriaca Lilli Tagger 5-7 6-3 6-0 in due ore e ventidue minuti e si guadagna la sfida di secondo turno contro Elena Rybakina. La ceca Tereza Valentova liquida la kazaka Yulia Putintseva 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti. L’elvetica Rebeka Masarova, proveniente dalle qualificazioni, doma la russa Oksana Selekhmeteva 7-5 5-7 6-1 in due ore e ventisette minuti.

La tedesca Eva Lys doma la britannica Katie Boulter 6-4 3-6 6-4 in due ore e ventisette minuti. La ceca Karolina Pliskova ribalta la spagnola Jessica Bouzas Maneiro 4-6 6-3 7-5 in due ore e sei minuti. Convincente esordio per Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra liquida l’austriaca Sinja Kraus 6-2 6-4 in un’ora e trentasette minuti e si regala la sfida di secondo turno contro la statunitense Emma Navarro. Caty McNally batte l’australiana Daria Kasatkina 6-2 6-3 in un’ora e trentatré minuti. In chiusura di giornata la pioggia interrompe il match Starodubtseva-Waltert e frena Noemi Basiletti sul 5-3 a proprio favore nel primo set contro Tomljanovic,