La pioggia rovina il programma a Roma: quali partite sono state cancellate e i punteggi esatti

Il programma della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2026 è stato interrotto a causa della pioggia che ha fatto capolino sulla Capitale nella seconda parte della serata: attorno alle ore 22.15, gli organizzatori del prestigioso evento tennistico hanno deciso di fare calare il sipario e di non tentare quella che sarebbe stata una ripresa del gioco molto difficile, considerando le previsioni meteo ed evitando di fare troppo tardi.

All’appello mancavano cinque incontri: Noemi Basiletti era in vantaggio per 5-3 nel primo set contro l’australiana Ajla Tomljanovic; il croato Dino Prizmic aveva appena avuto la meglio nella frazione iniziale per 6-4 contro l’ungherese Marton Fucsovics; il britannico Jacob Fearnley conduceva per 5-3 nel parziale d’apertura contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard; doveva ancora iniziare il confronto tra Federico Cinà e il belga Alexander Blockx; la svizzera Simona Waltert conduceva 5-7, 6-4, 4-1 (40-30) sull’ucraina Yuliia Starodubtseva.

Queste partite riprenderanno (nel caso di Basiletti-Tomljanovic, Prizmic-Fucsovics, Fearnley-Mpetshi Perricard) oppure inizieranno (per quanto riguarda Cinà-Blockx) nella giornata di giovedì 7 maggio (secondi match sui campi dove erano previste nella giornata odierna), anche se le previsioni meteo della vigilia non sembrano essere delle migliori e il programma potrebbe subire degli scossoni. Ricordiamo che si tratta, in tutti i casi, di match di primo turno.

PARTITE INTERROTTE/NON INIZIATE INTERNAZIONALI D’ITALIA 6 MAGGIO

MASCHILE

Federico Cinà (Italia) vs Alexander Blockx (Belgio) non incominciata

Dino Prizmic (Croazia) vs Marton Fucsovics (Ungheria) interrotta sul 6-4, 0-0

Jacob Fearnley (Gran Bretagna) vs Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) interrotta sul 5-4

FEMMINILE

Noemi Basiletti (Italia) vs Ajla Tomljanovic (Australia) interrotta sul 5-3

Yuliia Starodubtseva (Ucraina) vs Simona Waltert (Svizzera) interrotta sul 5-7, 6-4, 1-4 (30-40)