ATP Roma 2026, Arnaldi vince all’esordio. Successi anche di Hanfmann, Borges e Van de Zandschulp

Si è alzato il sipario sul singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi cominciavano le partite della parte bassa del tabellone, in una giornata condizionata anche dalla pioggia, che ha portato allo slittamento a domani del match tra Federico Cinà e il belga Alexander Blockx e all’interruzione di altre partite come quella tra Jacob Fearnley e Giovanni Mpetshi Perricard, con il britannico avanti 5-3 nel primo set. Da ricordare che il vincitore di questo incontro affronterà al secondo turno Lorenzo Musetti.

Comincia bene il torneo per i colori azzurri con la vittoria di Matteo Arnaldi. Il ligure, reduce dalla vittoria nel Challenger di Cagliari, ha superato in tre set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco. Arnaldi affronterà ora l’australiano Alex de Minaur, sesta testa di serie.

Ci sarà un derby tedesco per Alexander Zverev al secondo turno, visto che il numero tre del mondo affronterà il connazionale Daniel Altmaier, che ha rimontato il cinese Zhang Zhizhen con il punteggio di 4-6 7-6 6-4. Bella vittoria per il portoghese Nuno Borges, che ha dominato contro l’olandese Jesper De Jong, vincendo 6-3 6-0 ed ora se la vedrà con l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar.

Sarà il tedesco Yannick Hanfmann ad affrontare Luciano Darderi al secondo turno. Il numero 59 del mondo ha battuto in rimonta il polacco Hubert Hurkacz per 6-7 7-6 6-2. Da segnalare anche i successi dell’olandese Botic Van de Zandschulp (7-5 6-3 al francese Muller), dell’argentino Sebastian Baez (6-3 7-6 all’americano Brooksby) e del kazako Alexander Shevchenko (6-3 4-6 7-6 all’argentino Ugo Carabelli).

RISULTATI ATP ROMA 2026 (6 MAGGIO)

Kopriva (Cze) b. Marozsan (Hun) 6-3 6-3

Baez (Arg) b. Brooksby (Usa) 6-3 7-6

Dzumhur (Bih) b. Mannarino (Fra) 6-4 6-0

Altmaier (Ger) b. Zhang (Chn) 4-6 7-6 6-4

Svajda (Usa) b. Trungelliti (Arg) 0-6 6-4 7-6

Shevchenko (Kaz) b. Ugo Carabelli (Usa) 6-3 4-6 7-6

Hanfmann (Ger) b. Hurkacz (Pol) 6-7 7-6 6-2

Van de Zandschulp (Ned) b. Muller (Fra) 7-5 6-3

Struff (Ger) b. Comesana (Arg) 6-2 6-4

Arnaldi (Ita) b. Munar (Esp) 6-3 3-6 6-3

Vukic (Aus) b. Kypson (Usa) 6-3 5-7 6-0

Borges (Por) b. De Jong (Ned) 6-3 6-0

Tabilo (Cil) b. Carreno Busta (Esp) 6-2 6-1

Prizmic (Cro) – Fucsovics (Hun) 6-4 interrotta

Fearnley (Gbr) – Mpetshi Perricard (Fra) 5-3 interrotta