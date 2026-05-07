ATP Roma 2026: Maestrelli si arrende al veterano Bautista Agut ed esce al primo turno

Si arrende al primo turno Francesco Maestrelli agli Internazionali d’Italia. Il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 98 ATP, regola il giocatore toscano 6-3 7-6(2) in due ore e accede ai trentaduesimi di finale, turno in cui sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima.

Il veterano iberico tiene il servizio di apertura sull’errore da fondo dell’azzurro e firma il break del 2-0 capitalizzando il colpo fuori misura dell’avversario. Maestrelli, dopo aver annullato due palle del potenziale 1-4, cerca di aggrapparsi ai suoi turni di battuta. Bautista allunga sul 5-2 con la palla corta di rovescio e chiude 6-3 con la volée di diritto.

Nella seconda frazione Maestrelli salva palla break prima di firmare, ai vantaggi, l’1-0. L’equilibrio regna sovrano tra i due contendenti che difendono senza patemi i rispettivi turni di servizio, un solo gioco su undici si conclude ai vantaggi, e arrivano, come inevitabile conseguenza, sul 6-6. Bautista prende il largo nel tie-break grazie all’errore di diritto del rivale per il 3-1 e, con un parziale di 4-1, trasforma il primo match point per il 7-2 conclusivo.

Maestrelli chiude la sua prestazione con otto ace, non commette doppi falli e serve il 74% di prime. L’italiano ricava il 68% di punti quando mette dentro la prima e il 50% quando deve affidarsi alla seconda. L’azzurro chiude la sua prova con 26 vincenti e 28 gratuiti, contro i tredici del rivale, e perde il computo complessivo dei punti per 83 a 71.