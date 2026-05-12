Errani/Paolini-Noskova/Valentova oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Si torna subito in campo per un impegno, almeno sulla carta, decisamente più complicato. Negli ottavi di finale del tabellone di doppio femminile degli Internazionali d’Italia Sara Errani e Jasmine Paolini, titolari della testa di serie numero uno, affrontano la coppia ceca Linda Noskova/Tereza Valentova. Il match sarà il quinto e ultimo sulla BNP Paribas Arena e non inizierà prima delle ore 17:00.

Al debutto le detentrici del titolo hanno regolato le giovani connazionali Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti 6-4 6-3, ammesse in tabellone con una wild card, in un’ora e ventisei minuti. L’auspicio è che il duo azzurro possa arrivare fino in fondo e ripetere il percorso trionfale dello scorso anno.

Il torneo di doppio può essere la strada che consente a Jasmine Paolini di ritrovare fiducia dopo le difficoltà evidenziate nel singolare perso contro la belga Elise Mertens. Chi passa il turno affronterà nei quarti di finale la coppia che vincerà il confronto Zvonareva/Siegemund-Hunter/Pegula.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Noskova/Valentova, ottavi del torneo WTA di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali esatti da definire) e SuperTennis HD. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennix. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-NOSKOVA/VALENTOVA WTA ROMA 2026

Martedì 12 maggio

BNP PARIBAS ARENA-Dalle 11:00

Robert Galloway / Santiago Gonzalez (USA/MEX, Alt) vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos (ESP/ARG, 2)

A seguire

Rafael Jodar (ESP, 32) vs Learner Tien (USA, 19)

Non prima delle 14:00

Luciano Darderi (ITA, 18) vs Alexander Zverev (GER, 2)

A seguire

Andrey Rublev (12) vs Nikoloz Basilashvili (GEO, Q)

Non prima delle 17:00

Sara Errani / Jasmine Paolini (ITA, 1) vs Linda Noskova (CZE) / Tereza Valentova (CZE)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-NOSKOVA/VALENTOVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport ( canali da definire), SuperTennis HD

Diretta streaming: Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennix

Diretta streaming: OA Sport