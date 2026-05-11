Europei taekwondo 2026, assegnati i titoli della prima giornata. Italia sul podio con Dennis Baretta

Arriva la prima medaglia per la Nazionale italiana da oggi impegnata ai Campionati Europei 2026 di taekwondo, rassegna quest’anno in scena in Germania, precisamente sul tatami del BMW Park di Monaco di Baviera. Nella categoria -68 kg infatti il nostro Dennis Baretta ha conquistato il bronzo dopo essere stato eliminato in semifinale.

L’azzurro, già certo del podio grazie alla brillante vittoria contro l’ungherese Levente mark Josza, ha infatti dovuto cedere il passo in semifinale al turco Berkay Erer, il quale si è imposto con un netto 2-0 per poi conquistare una pregevole medaglia d’oro sconfiggendo in finale l’ucraino Bystrov per 2-0. A condividere il gradino più basso con il nostro portacolori è stato invece il combattente d’oltremanica Matthew Howell. Nella categoria +87 kg maschile il successo è andato al britannico Caden Cunningham, bravo a battere lo spagnolo Ivan Martinez per 2-0, terzo posto invece per il bielorusso Ariston Plonis e per il croato Ivan Sapina.

In campo femminile nella categoria -46 kg trionfo per l’ungherese Kamilah Selim, la quale ha battuto per 2-0 la turca Emine Gogebakan, terze invece l’sraeliana Riva Bayech e per la tedesca Liliana Balla. Nella -67 kg invece a spuntarla è stata la greca Marentaki, artefice di un ultimo atto di autorità in cui ha arginato per 2-0 la magiara Marton, A completare il podio la serba Aleksandr Perisic e per la rappresentante del Montenegro Andrea Berisaj

Domani, martedì 12 maggio, saranno in gara per l’Italia Anna Frassica (-53 kg femminile), Abderrahaman Touiar (-58 kg maschile) ed Emanuele Vittorio Maturo (-80 kg maschile).