Dove vedere in tv Errani/Paolini-Valentova/Noskova, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini tornerà nuovamente in azione martedì 12 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. Le due azzurre, campionesse olimpiche in carica e detentrici del titolo di Roma, se la vedranno contro la coppia ceca formata da Linda Noskova e Tereza Valentova. Un incrocio da prendere le molle per le azzurre, in cerca di conferme.

Le due tenniste nostrane sperano di trovare un’intesa crescente, dopo l’esordio. Paolini, in particolare, è chiamata a una reazione dopo le difficoltà messe in mostra in singolare. L’uscita di scena prima del tempo contro la belga Elise Mertens è stato un colpo pesante per Jasmine, in un evento che l’aveva vista vittoriosa nel 2025.

In doppio, però, la toscana ha il modo per rifarsi e trasformare le sensazioni negative in positive. Errani, da questo punto di vista, cercherà di dare forza alla propria partner, per massimizzare la prestazione e proseguire nel cammino in questo torneo particolarmente sentito.

La partita tra Errani/Paolini e Noskova/Valentova sarà valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026 di doppio femminle. Il match si disputerà sul campo della SuperTennis Arena e sarà il quinto e ultimo nel programma che avrà inizio alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà affidata a SuperTennis HD, Sky Sport (canale preciso da definire). In streaming si potrà seguire su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW, Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ERRANI/PAOLINI WTA ROMA 2026

Martedì 12 maggio

SUPERTENNIS ARENA – ore 11:00

[13] Karen Khachanov vs [Q] Dino Prizmic CRO

A seguire

[6] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT

A seguire

[7] Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Nadiia Kichenok UKR / Aleksandra Krunic SRB

A seguire

[8] Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR vs [Alt] Kittay USA / Seggerman USA or Doumbia FRA / Reboul FRA

Non prima delle 17:00

[1] Errani ITA / Paolini ITA vs Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE – Diretta tv su Sky Sport (da definire) e su SuperTennis HD.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI WTA ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (da definire), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport