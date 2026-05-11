Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Martedì 12 maggio Lorenzo Musetti e il norvegese Casper Ruud si affronteranno negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, il toscano è atteso a un difficile impegno e i punti di domanda non mancano relativamente alle sue condizioni fisiche, apparse tutt’altro che entusiasmanti nel match vinto contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Il riferimento è alla fasciatura alla coscia sinistra con cui si è presentato al confronto col sudamericano il tennista tricolore. E’ parso evidente, specialmente nell’esecuzione dei colpi, che non fosse la miglior versione di Musetti. L’aver vinto è stato importante, ma per poter pensare di replicare contro Ruud servirà un cambio di passo netto e deciso.

Lo scandinavo ha ben impressionato nel terzo turno contro il ceco Jiri Lehecka. Molto consistente dal lato del dritto e solido anche da quello del rovescio, il norvegese arriva all’appuntamento pronto dal punto di vista fisico e parte coi favori del pronostico per quanto detto.

La partita tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud sarà valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il match si disputerà sul campo centrale e sarà il primo nel programma che avrà inizio alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport (da definire il canale specifico). In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-RUUD ATP ROMA 2026 IN TV

Martedì 12 maggio

CAMPO CENTRALE – Inizio alle ore 11:00

[8] Lorenzo Musetti ITA vs [23] Casper Ruud NOR – Diretta tv su Sky Sport (da definire)

Non prima delle 13:00

[26] Sorana Cirstea ROM vs Jelena Ostapenko LAT

Non prima delle 15:00

[1] Jannik Sinner ITA vs Andrea Pellegrino ITA

Non prima delle 19:00

[3] Coco Gauff USA vs [8] Mirra Andreeva

Non prima delle 20:30

F. Cobolli ITA o T. Tirante ARG vs P. Llamas Ruiz ESP o D. Medvedev

PROGRAMMA MUSETTI-RUUD ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (da stabilire)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.