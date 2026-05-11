Sinner-Pellegrino sarà su TV8 in chiaro? Orario esatto, programma, streaming

Martedì 12 maggio Jannik Sinner sarà nuovamente protagonista negli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il n.1 del mondo affronterà Andrea Pellegrino in un derby molto speciale, valido per gli ottavi finale del torneo di Roma. Un incrocio inatteso, visto soprattutto il cammino di Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e in grado di elevare il proprio tennis oltre ogni limite.

La partita è fissata sul campo centrale non prima delle ore 15:00. Sarà la terzo dello schedule, che vedrà dare il via alle danze a Lorenzo Musetti e Casper Ruud alle 11:00. A seguire, non prima delle 13:00, si affronteranno la rumena Sorana Cirstea e la lettone Jelena Ostapenko, precedendo il confronto tra l’altoatesino e il pugliese.

Un match che non ha precedenti a livello ATP, ma c’è stato nel lontano 2019 in incontro nei Future. A Santa Margherita di Pula, i due si affrontarono nella finale e vinse Jannik col punteggio netto di 6-1 6-1. Parliamo di un match che fa testo fino a un certo punto, vista l’evoluzione che entrambi i giocatori hanno avuto negli ultimi 7 anni.

La copertura televisiva? La diretta tv del match sarà affidato ai canali di Sky Sport, la definizione del canale esatto ci sarà nella mattinata di martedì 12 maggio. Sarà inoltre in chiaro su TV8. Come è noto, è prevista la trasmissione televisiva in diretta gratis di un incontro del tabellone maschile, ricordando che la trasmissione completa è in esclusiva su Sky Sport relativamente al main draw degli uomini e in simulcast con SuperTennis HD per i match femminili. In streaming, per quanto detto, si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv e TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-PELLEGRINO ATP ROMA 2026 IN TV

Martedì 12 maggio

CAMPO CENTRALE – Inizio alle ore 11:00

[8] Lorenzo Musetti ITA vs [23] Casper Ruud NOR

Non prima delle 13:00

[26] Sorana Cirstea ROM vs Jelena Ostapenko LAT

Non prima delle 15:00

[1] Jannik Sinner ITA vs Andrea Pellegrino ITA – Diretta tv su Sky Sport (da definire), TV8

Non prima delle 19:00

[3] Coco Gauff USA vs [8] Mirra Andreeva

Non prima delle 20:30

F. Cobolli ITA o T. Tirante ARG vs P. Llamas Ruiz ESP o D. Medvedev

PROGRAMMA SINNER-PELLEGRINO ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 (gratis e in chiaro), Sky Sport (da stabilire)

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.