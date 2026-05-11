WTA Roma 2026: agli Internazionali d’Italia Gauff si salva, si concretizzano Pegula-Swiatek e Rybakina-Svitolina

Si chiude la giornata dedicata agli ottavi di finale per quel che riguarda l’intero consesso della WTA al Foro Italico di Roma. Persa la numero 1 Aryna Sabalenka, gli Internazionali d’Italia trovano comunque parecchie storie da raccontare. Ognuna, chiaramente, col proprio tipo di interesse.

Prima di tutto, però, va annotato come non sia stato un bel vedere una BNP Paribas Arena decisamente più vuota di quanto si sarebbe potuto sperare per Swiatek-Osaka, un match che mette di fronte due tra le più (giustamente) popolari. In ogni caso, non è stato il thriller stile Roland Garros 2024 che ci si poteva sperare di attendere. 6-2 6-1 e la polacca va nei quarti. E sarà un contrasto di stili totale con Jessica Pegula: l’americana batte la russa sotto bandiera austriaca Anastasia Potapova.

In generale, tutti i quarti avranno significato. Ma, in un caso, si è rischiato davvero di avere un altro colpo a sorpresa, considerando come Coco Gauff è stata costretta a rimontare nei confronti di Iva Jovic nel derby tutto USA. Alla fine è la campionessa del Roland Garros che ne esce bene con un 5-7 7-5 6-2 che la fa proseguire in una strada che ora porta a Mirra Andreeva, per la sfida con la russa che è anche tutta in quota giovane. Da un lato all’altro, l’ultimo anno di Sorana Cirstea nel circuito si chiude almeno con un quarto a Roma, dove cercherà di capire con quale luna si sarà svegliata la lettone Jelena Ostapenko.

Tornando in basso nel tabellone, ci sarà la sfida tra Elena Rybakina ed Elina Svitolina, e sarà molto dura scegliere quale dei due match meriterà la sessione serale nella giornata dedicata tra questo e Swiatek-Pegula. La kazaka toglie ogni speranza a Karolina Pliskova, cui va comunque il merito di star facendo ciò che può con quel che rimane di un tennis che, 10 anni fa, la rendeva numero 1 mondiale. L’ucraina, invece, chiude il bel percorso di Nikola Bartunkova, lucky loser con scalpo di Madison Keys. Un po’ il cerchio della Cechia.

RISULTATI OTTAVI DI FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 FEMMINILI

Cirstea (ROU) [26]-Noskova (CZE) [13] 6-2 6-4

Ostapenko (LAT)-Kalinskaya [22] 6-1 6-2

Gauff (USA) [3]-Jovic (USA) [USA) [6] 5-7 7-5 6-2

Andreeva [8]-Mertens (BEL) [21] 6-3 6-3

Pegula (USA) [5]-Potapova (AUT) [Q] 7-6(6) 6-2

Swiatek (POL) [4]-Osaka (JPN) [15] 6-2 6-1

Svitolina (UKR) [7]-Bartunkova (CZE) [LL] 6-2 6-3

Rybakina (KAZ) [2]-Pliskova (CZE) [PR] 6-0 6-2