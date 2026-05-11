Lorenzo Musetti non si è allenato al Foro Italico: sarà domani in campo contro Ruud?

Un velo di incertezza accompagna Lorenzo Musetti alla vigilia degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, in programma a Roma. L’assenza dall’allenamento odierno sulla terra rossa del Foro Italico ha inevitabilmente acceso interrogativi sulle sue reali condizioni fisiche e sulla possibilità di vederlo regolarmente in campo contro il norvegese Casper Ruud.

Il dubbio, infatti, resta aperto: Musetti sarà davvero della partita? Una domanda che nelle ultime ore ha assunto sempre più peso dopo quanto emerso nel match contro l’argentino Francisco Cerúndolo. Il successo in due set ha permesso al tennista toscano di conquistare l’accesso agli ottavi, ma la sua prestazione ha lasciato più di una perplessità. Al di là del risultato, ciò che ha colpito è stata soprattutto la condizione mostrata in campo: movimenti meno fluidi del consueto, intensità a tratti ridotta e una gestione degli scambi lontana dagli standard abituali.

A destare attenzione è stata soprattutto la scarsa incisività del suo tennis. Musetti ha spesso subito l’iniziativa dell’avversario, rinunciando a imporre ritmo e variazioni, elementi che rappresentano da sempre il cuore del suo gioco. Un atteggiamento strano, accompagnato da una limitata brillantezza negli spostamenti laterali e da una generale sensazione di cautela nei movimenti.

Nel post-partita, l’azzurro ha attribuito parte delle difficoltà alla tensione accumulata durante l’incontro, ammettendo però di non sentirsi nelle migliori condizioni fisiche. Resta tuttavia da chiarire la reale entità del problema alla coscia, un fastidio che al momento continua a essere avvolto dal riserbo e che potrebbe incidere sensibilmente sul prosieguo del torneo.

La situazione impone inevitabilmente una riflessione strategica. In questa fase della stagione sulla terra battuta, il principale obiettivo di Musetti resta il Roland Garros, appuntamento cardine del calendario e banco di prova fondamentale per le proprie ambizioni. Per questo motivo, ogni scelta verrà ponderata con estrema attenzione, bilanciando il desiderio di proseguire il cammino a Roma con la necessità di evitare rischi inutili.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere il quadro reale delle sue condizioni. Intanto, la decisione di rinunciare all’allenamento odierno appare come un segnale da monitorare con attenzione: semplice precauzione o indizio di un problema più serio?