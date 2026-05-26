Darderi-Ofner oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Si riparte dalla storica e prestigiosa semifinale conquistata agli internazionali d’Italia e l’obiettivo è immutato: continuare a vincere per arrivare più in alto possibile. Nel primo turno del Roland Garros Luciano Darderi, testa di serie numero 14, affronta l’austriaco Sebastian Ofner. Il match sarà il quarto sul Campo numero 7 e concluderà un programma che inizierà alle 11:00.

Al Foro Italico l’azzurro ha offerto numerose prove del suo carattere indomito rimontando da situazioni che sembravano ormai compromesse e ha ribadito l’esponenziale crescita del suo standard tennistico. L’unico piccolo rammarico può essere quello di incrociare, negli eventuali ottavi, il numero uno del mondo, ma il tennista italiano vivrà certamente questa opportunità come una grande occasione di crescita se si dovesse presentare.

L’esperto giocatore austriaco si è messo in evidenza nel primo turno del Masters 1000 di Roma, torneo in cui ha venduto cara la pelle contro Jannik Sinner. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità: nei due incontri giocati nel 2024, entrambi a livello di ottavi di finale, Darderi ha vinto sulla terra di Cordoba, mentre Ofner si è imposto sull’erba di Maiorca. Chi si qualifica affronta al secondo turno il vincente del confronto tra l’americano Ethan Quinn e l’argentino Francisco Comesana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Ofner, primo turno del Roland Garros. La partita non sarà trasmessa in diretta tv. Prevista la diretta streaming su Eurosport 1 (dalle 17:45), Eurosport 2 (fino alle 21:00), DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO DARDERI-OFNER ROLAND GARROS 2026

Martedì 26 maggio

Court 7 – Dalle ore 11.00

Matteo Arnaldi (Italia)-Tallon Griekspoor (Paesi Bassi, 29)

A seguire

Linda Fruhvirtova (Cechia)-Elsa Jacquemot (Francia)

A seguire

Anhelina Kalinina (Ucraina)-Diane Parry (Francia)

A seguire

Luciano Darderi (Italia, 14)-Sebastian Ofner (Austria)

PROGRAMMA DARDERI-OFNER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1 (dalle 17:45), Eurosport 2 (fino alle 21:00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels

Diretta live testuale: OA Sport