Arnaldi-Griekspoor oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Matteo Arnaldi comincia il suo quarto Roland Garros con una certezza: fino a questo momento ha sempre superato il primo turno. Il sanremese proverà a proseguire in questa serie positiva contro l’olandese Tallon Griekspoor, che nondimeno difende gli ottavi del 2025 (nei quali si dovette ritirare contro Alexander Zverev). Nessun precedente tra i due giocatori fino ad ora.

Arnaldi ha tentato di dare una sterzata positiva alla propria stagione con il Challenger di Cagliari e il Foro Italico di Roma: agli Internazionali ha giocato ottime partite, soprattutto quella vinta in rimonta con l’australiano Alex de Minaur e poi quella persa con il nuovo potenziale fenomeno spagnolo Rafael Jodar. Anche per Griekspoor annata non semplice, se si eccettua la finale colta a Dubai. Una sfida, in sostanza, tra giocatori che realmente hanno bisogno di una spinta in più da questo 2026.

Il match tra Matteo Arnaldi e Tallon Griekspoor si giocherà oggi alle ore 11:00 sul Court 7. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA ARNALDI-GRIEKSPOOR OGGI, ROLAND GARROS 2026

Martedì 26 maggio

Court 7

Ore 11:00 Arnaldi (ITA)-Griekspoor (NED) [29] – 1° turno uomini

PROGRAMMA ARNALDI-GRIEKSPOOR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport