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Dove vedere in tv Sinner-Tabur, Roland Garros 2026: ufficiale l’orario, programma, streaming
Torna in campo al Roland Garros dopo la sconfitta in finale dello scorso anno l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che nel match d’esordio sarà opposto al padrone di casa transalpino Clement Tabur, in tabellone con una wild card.
Il match del primo turno che vedrà protagonisti l’italiano ed il francese sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di domani, martedì 26 maggio, sul Court Philippe Chatrier, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.15.
La sfida che vedrà protagonisti Jannik Sinner ed il transalpino Clement Tabur nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
Martedì 26 maggio
Court Philippe Chatrier – Dalle ore 12.00
Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Jessica Bouzas Maneiro (Spagna)
A seguire
Alexandre Muller (Francia)-Stefanos Tsitsipas (Grecia)
A seguire
Coco Gauff (Stati Uniti, 4)-Taylor Townsend (Stati Uniti)
Non prima delle ore 20.15
Jannik Sinner (Italia, 1)-Clement Tabur (Francia, WC)
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.
Diretta live testuale: OA Sport.