Sinner-Tabur oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, canale, streaming

La caccia al Roland Garros 2026 di Jannik Sinner comincia da Clement Tabur, dalle ore 20:15 della sessione serale e dal Court Philippe Chatrier. Il numero 1 del mondo prova a conquistare lo Slam rosso 50 anni dopo Adriano Panatta, e dopo esserselo visto sfuggire l’anno scorso in una finale dagli infiniti risvolti contro Carlos Alcaraz. Adesso si riparte dopo una stagione in cui i tornei vinti sono stati 5, tutti Masters 1000.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TABUR NON PRIMA DELLE 20.15

Nessun precedente, chiaramente, tra i due giocatori. Di Jannik ormai tutto si sa, mentre è meno nota la storia di Tabur, che non avrebbe dovuto nemmeno giocare nel tabellone principale. Tuttavia, il forfait di Musetti ha spedito in main draw Wawrinka, la cui wild card è stata girata al ventiseienne nato a Reims, che a un certo punto aveva perso il sostegno della FFT. E adesso si ritrova sul campo più importante di Francia contro il numero 1 al mondo.

Il match tra Jannik Sinner e Clement Tabur si giocherà oggi alle ore 20:15 sul Court Philippe Chatrier. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA SINNER-TABUR OGGI, ROLAND GARROS 2026

Martedì 26 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Sabalenka [1]-Bouzas Maneiro (ESP) – 1° turno donne

Muller (FRA)-Tsitsipas (GRE) – 1° turno uomini

Gauff (USA) [4]-Townsend (USA) – 1° turno donne

NP Ore 20:15 Sinner (ITA) [1]-Tabur (FRA) [WC] – 1° turno uomini, sessione serale

PROGRAMMA SINNER-TABUR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport