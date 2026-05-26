Cocciaretto-Korneeva oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Vincere per iniziare nel migliore dei modi e provare a regalarsi quel risultato di prestigio che potrebbe consentirle di guadagnare ulteriore terreno in classifica. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo di singolare femminile del Roland Garros Elisabetta Cocciaretto, numero 38 WTA, affronta la qualificata russa Alina Korneeva. Il match sarà il terzo sul Campo numero 13: il programma inizierà alle 11:00.

La giocatrice marchigiana prova a ritrovare, anche sulla terra, le ottime sensazioni dell’inizio dell’anno, la vittoria ad Hobart è il suo miglior risultato. Il tabellone non è certamente dei più semplici, ma la miglior versione di Cocciaretto sembra avere tutte le carte in regola per poter disputare un torneo eccellente.

La giovane russa, classe 2007, ha superato al Foro Italico il tabellone delle qualificazioni per poi arrendersi nel primo turno del main draw all’ungherese Panna Udvardy. Chi vince affronta l’insidioso secondo turno contro la giocatrice che si aggiudicherà il confronto tra la russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero 22, e la francese Lois Boisson, semifinalista dello scorso anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cocciaretto-Korneeva, primo turno del Roland Garros. La partita non sarà trasmessa in diretta tv. Prevista la diretta streaming su Eurosport 1 (dalle 17:45), Eurosport 2 (fino alle 21:00), DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO COCCIARETTO-KORNEEVA ROLAND GARROS 2026

Martedì 26 maggio

Court 13 – Dalle ore 11.00

Alexei Popyrin (AUS) vs Zachary Svajda (USA)

A seguire

Cameron Norrie (GBR, 20) vs Adolfo Daniel Vallejo (PAR)

A seguire

Alina Korneeva (Q) vs Elisabetta Cocciaretto (Italia)

A seguire

Simona Waltert (SUI)-Katerina Siniakova (CZE)

PROGRAMMA COCCIARETTO-KORNEEVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1 (dalle 17:45), Eurosport 2 (fino alle 21:00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels

Diretta live testuale: OA Sport