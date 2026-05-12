Darderi-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, partite precedenti, streaming

Domani, mercoledì 13 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si apriranno i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile: scenderà nuovamente in campo l’azzurro Luciano Darderi, testa di serie numero 18, che affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, numero 32 del seeding.

L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 20.30: si tratta del primo incrocio tra i due sul circuito maggiore, dato che non ci sono precedenti.

La sfida sarà trasmessa in chiaro da TV8 HD, e dovrebbe essere trasmessa anche in streaming gratuito su tv8.it, ma quest’oggi il match annunciato tra Sinner e Pellegrino non era visibile in streaming, al contrario di quanto avvenuto regolarmente nei giorni scorsi.

Il match tra Luciano Darderi e lo spagnolo Rafael Jodar sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Diretta streaming gratuita su tv8.it (salvo problemi tecnici) ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Mercoledì 13 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 13.00

Jessica Pegula (Stati Uniti, 5)-Iga Swiatek (Polonia, 4)

Non prima delle ore 15.00

Casper Ruud (Norvegia, 23)-Karen Khachanov (Russia, 13)

Non prima delle ore 19.00

Elina Svitolina (Ucraina, 7)-Elena Rybakina (Kazakistan, 2)

Non prima delle 20.30

Luciano Darderi (Italia, 18)-Rafael Jodar (Spagna, 32) – Diretta tv su TV8 HD e Sky Sport (canali precisi da definire)

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: gratuita su tv8.it (salvo problemi tecnici) ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.