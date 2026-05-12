Jannik Sinner eguaglia lo storico record di Novak Djokovic per numero di vittorie di fila nei Masters 1000!

Jannik Sinner vincendo il derby italiano contro Andrea Pellegrino negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, non soltanto ha staccato il pass per i quarti di finale, che l’azzurro giocherà nella giornata di giovedì 14, ma ha anche eguagliato due primati, uno assoluto e l’altro personale.

In termini assoluti Sinner quest’oggi ha inanellato 31 vittorie consecutive nei tornei di categoria ATP Masters 1000, eguagliando il primato del serbo Novak Djokovic, che riuscì nell’impresa nel 2015. L’azzurro, però, non ha saltanto alcun torneo di categoria nel mezzo, prendendo parte a sei eventi consecutivi, nel corso dei quali, finora ha vinto 62 set su 64, con entrambi i set ceduti che sono stati persi al tiebreak.

Passando sul piano personale, invece, dopo la battuta d’arresto patita nell’ATP 500 di Doha, inoltre, Sinner ha inanellato nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, ben 26 vittorie consecutive, eguagliando il proprio precedente primato. Vincendo il prossimo match l’azzurro andrebbe a migliorare entrambi i record appena citati.