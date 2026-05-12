LIVE Darderi-Zverev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna il colpaccio contro il n.3 del mondo

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di fiale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Luciano DARDERi opposto ad Alexander ZVEREV per un posto ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Sfida ostica per l’italo argentino, che come nella passata edizione del torneo del Foro Italico si trova di fronte il 4 volte finalista Slam di Amburgo. Nell’ultimo precedente infatti i due si affrontarono di sera sul centrale, e la vittoria di Zverev fu per 7-6, 6-3 in un match tirato per il primo set e deciso da un solo break occorso a inizio secondo parziale.

Il successo contro Tommy Paul è voluto dire tanto per Darderi, che si è ormai sbarazzato dell’appellativo di gregario dei migliori e la rimonta contro l’americano lo ha testimoniato. L’azzurro è ormai una solida realtà del circuito e non solamente sui campi in terra battuta, lo dimostra il ranking che lo vede provvisoriamente in 18esima posizione e ad una vittoria di distanza dalla 17esima.

Il tedesco (n.2 del seeding) non ha impressionato contro Daniel Altmaier all’esordio, ma lo ha fatto nella giornata di ieri contro il giovane talento belga Alexander Blockx, sbarazzandosene per 6-1, 6-4. Oggi dovrà alzare l’asticella perché Darderi è pronto per il grande exploit e proverà ad approfittare di tutti i passaggi a vuoto che il tedesco manifesterà.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di fiale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Luciano DARDERi opposto ad Alexander ZVEREV. Si gioca come 3° match a partire dalle 11 e non prima delle 14, prima un doppio maschile e la sfida dei predestinati tra Tien e Jodar. Vi aspettiamo!