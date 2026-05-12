Quando gioca Sinner i quarti a Roma? Due ipotesi di orario, avversario, programma TV8

Sarà uno il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, l’avversario dell’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, nel quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma: il match andrà in scena giovedì 14 maggio.

Il match si giocherà sul Campo Centrale, mentre domani si conoscerà l’orario del match: la sessione pomeridiana inizierà alle ore 13.00, mentre quella serale scatterà alle ore 19.00. In entrambe le sessioni il match dei quarti maschili dovrebbe precedere la sfida delle semifinali femminili.

Il match dei quarti di finale di Jannik Sinner sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire), ma è probabile che ci sia la diretta in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, ma potrebbe esserci la trasmissione gratuita su tv8.it. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Giovedì 14 maggio

Campo Centrale, sessione da definire: la pomeridiana inizia alle 13.00, la serale alle 19.00)

Jannik Sinner (Italia, 1)-Andrey Rublev (Russia, 12) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Possibile diretta in chiaro su TV8 HD

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Possibile diretta in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, ma potrebbe esserci la trasmissione gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.