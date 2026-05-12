Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Zverev. L’ipotesi di un nuovo incrocio con Jodar prende corpo

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro incontrerà il vincente del match tra il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding, ed il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, al momento in campo.

Qualora dovesse vincere il georgiano, che ha conquistato il primo set, Sinner sconfiggendolo, in semifinale potrebbe ancora non trovare una testa di serie, in quanto l’avversario dell’eventuale penultimo atto sarebbe uno tra il lucky loser spagnolo Martin Landaluce, il serbo Hamad Medjedovic, l’argentino Thiago Agustin Tirante ed il russo Daniil Medvedev, numero 7 del seeding, unica testa di serie ancora presente in quello spicchio di tabellone.

Nell’eventuale ultimo atto, invece, l’azzurro sarebbe certo di trovare una testa di serie, in quanto nella parte bassa del tabellone sono rimasti in corsa quattro giocatori protetti dal seeding: nei quarti il norvegese Casper Ruud (numero 23) affronterà il russo Karen Khachanov (13), e lo spagnolo Rafael Jódar (32) sfiderà l’azzurro Luciano Darderi (18), che ha eliminato il tedesco Alexander Zverev, numero 2.