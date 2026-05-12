LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: incognita fisica contro il rinato norvegese

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 tra Lorenzo Musetti ed il norvegese Casper Ruud. Quarto confronto diretto tra i due giocatori con lo scandinavo avanti per 2-1. L’ultima sfida risale alle semifinali dell’ATP 250 di Bastad 2023, quando Ruud si impose per 2-0 sulla terra rossa svedese. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra il russo Khachanov ed il croato Przmic.

Musetti, ventiquattrenne di Carrara, si presenta all’appuntamento capitolino con diverse incognite circa la condizione fisica. Il toscano soffre di un infortunio alla coscia sinistra che lo ha debilitato nella sfida contro l’argentino Francisco Cerundolo e nella giornata di ieri non si è allenato al Foro Italico. Sorgono dubbi dunque addirittura circa la presenza in campo dell’azzurro, che ha già stretto i denti nella prima settimana del torneo romano e che rischia di compromettere anche la partecipazine al Roland Garros 2026.

Dal canto suo Ruud, ventisettenne di Oslo (Norvegia), arriva al terzo Masters 1000 sul rosso europeo dopo aver colto i quarti di finale in quel di Madrid. Sceso al numero 25 delle classifiche ATP il norvegese vale ampiamente i primi 10 sulla terra battuta e rappresenta uno scoglio durissimo per l’azzurro considerate le condizioni atletiche di Musetti. In carriera vanta 14 titoli ATP tra cui ben 12 conquistati sul rosso, e due finali al Roland Garros in cui è stato piegato una volta da Rafa Nadal ed una da Novak Djokovic.

Il match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 tra Lorenzo Musetti ed il norvegese Casper Ruud sarà il primo incontro sul Campo Centrale dalle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!