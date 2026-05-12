Sinner imbattuto contro gli italiani nei tornei ATP: chi è stato l’ultimo azzurro a sconfiggerlo in un Challenger

Dopo aver concesso le briciole a Sebastian Ofner e Alexei Popyrin, Jannik Sinner si appresta ad affrontare nel ruolo di strafavorito il connazionale Andrea Pellegrino sul Centrale del Foro Italico in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2026. Il numero uno al mondo insegue uno dei pochi titoli che ancora mancano nella sua bacheca, ma prima di proiettarsi alle fasi finali del torneo dovrà prima superare lo scoglio rappresentato dal 29enne pugliese proveniente dalle qualificazioni.

Sinner ha però dimostrato in questi anni di non soffrire in alcun modo a livello psicologico i derby, non a caso è tutt’ora imbattuto contro i tennisti azzurri nei tabelloni principali del circuito maggiore. Jannik vanta un clamoroso score di 18-0 nei main draw ATP quando ha dovuto fronteggiare dall’altra parte della rete un giocatore italiano, escludendo ovviamente da questo conteggio il quarto di finale di Barcellona 2023 quando non si era presentato in campo contro Lorenzo Musetti per un problema fisico.

L’ultima sconfitta del nativo di San Candido in un derby risale al 24 agosto 2020 (aveva 19 anni), con Salvatore Caruso che si impose in rimonta per 5-7 6-4 6-2 nel primo turno delle qualificazioni di Cincinnati. A livello di tabellone principale invece Sinner non cede ad un connazionale dall’8 aprile 2019, quando si arrese ad Andrea Arnaboldi per 7-5 6-3 nel secondo turno del Challenger di Barletta.