Cosa è successo a TV8: perché Sinner-Pellegrino non si vede in streaming

A differenza di quanto accaduto negli scorsi giorni, in cui i palinsesti erano stati rispettati, al momento non è possibile seguire in streaming gratuito su tv8.it il match dell’ATP Masters 1000 di Roma previsto, ovvero il derby azzurro tra il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, ed il qualificato Andrea Pellegrino.

Sebbene il match sia regolarmente inserito nel palinsesto del canale, è visibile soltanto in diretta tv in chiaro su TV8 HD, ma non in diretta streaming gratuita su tv8.it: nei giorni scorsi il match ATP previsto in tv, invece, era andato regolarmente in onda anche in diretta streaming gratuita sul sito del canale.

Non si conoscono, al momento, i problemi che hanno portato alla mancata trasmissione del match, rimpiazzato dapprima dal film “3ciento” e poi da un documentario poliziesco. Resta da capire anche se si tratta di un problema transitorio o se la diretta streaming non sarà trasmessa anche nei prossimi giorni.