Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Internazionali d'ItaliaSport in tvTennis

Cosa è successo a TV8: perché Sinner-Pellegrino non si vede in streaming

Pubblicato

15 minuti fa

il

Per approfondire:
Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

A differenza di quanto accaduto negli scorsi giorni, in cui i palinsesti erano stati rispettati, al momento non è possibile seguire in streaming gratuito su tv8.it il match dell’ATP Masters 1000 di Roma previsto, ovvero il derby azzurro tra il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, ed il qualificato Andrea Pellegrino.

Sebbene il match sia regolarmente inserito nel palinsesto del canale, è visibile soltanto in diretta tv in chiaro su TV8 HD, ma non in diretta streaming gratuita su tv8.it: nei giorni scorsi il match ATP previsto in tv, invece, era andato regolarmente in onda anche in diretta streaming gratuita sul sito del canale.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Non si conoscono, al momento, i problemi che hanno portato alla mancata trasmissione del match, rimpiazzato dapprima dal film “3ciento” e poi da un documentario poliziesco. Resta da capire anche se si tratta di un problema transitorio o se la diretta streaming non sarà trasmessa anche nei prossimi giorni.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità