LIVE Sinner-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: una vittoria per eguagliare Djokovic

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live per il derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Roma, ultimo Masters 1000 su terra battuta prima del grande evento su questa superfice al Rolland Garros di Parigi.

Il tennista pugliese è il dodicesimo italiano che Sinner affronta in un tabellone principale del circuito ATP. Sono 18 per ora i derby giocati dal numero uno del Mondo che, fino a questo momento, ha vinto in tutte le occasioni perdendo solo cinque set: scoglio complesso per Pellegrino che si trova a giocare per la prima volta degli ottavi di finale di un Masters 1000, raggiunti grazie alla vittoria su Nardi per 2-1, al ritiro di Fils sul 4-0 e al successo, ultimo, su Tiafoe per 2-0.

Sinner, inoltre, gioca con una motivazione in più visto che il campione azzurro, in caso di successo, eguaglierebbe il serbo Novak Djokovic a 31 vittorie di fila nei Masters 1000: un record pazzesco che si aggiungerebbe agli alti che sta man mano riscrivendo, come il numero di tornei 1000 vinti consecutivamente, cinque.

Il match tra Sinner e Pellegrino sarà il terzo match sul Campo Centrale e il primo dalle 15.00. La giornata inizierà alle 11.00 con il match tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud, mentre non prima delle 13.00, ad anticipare l’altoatesino e il pugliese, saranno la rumena Cirstea e la lettone Ostapenko. Segui l’incontro in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!