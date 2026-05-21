Tennis
ATP Amburgo 2026, Luciano Darderi si ferma ai quarti di finale contro Alex de Minaur
Si ferma nei quarti di finale la corsa di Luciano Darderi nell’ATP 500 di Amburgo: sulla terra battuta teutonica l’azzurro, numero 7 del seeding, cede al cospetto dell’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3, che si impone con lo score di 6-0 6-3 in un’ora e 35 minuti di gioco. In semifinale per l’oceanico domani ci sarà lo statunitense Tommy Paul, numero 6 del tabellone.
Nel primo set l’oceanico tiene la battuta a zero in avvio, poi nel secondo game Darderi si fa trascinare ai vantaggi e subisce il break. Decisivo un lunghissimo terzo gioco, nel quale l’italiano non sfrutta sei palle per il controbreak, e così l’australiano, dopo ben 28 punti giocati, va sul 3-0. L’azzurro accusa il contraccolpo e nel quarto game cede la battuta a trenta, con de Minaur che sfrutta il momento e rapidamente si porta sul 5-0. Altro game molto lottato è il sesto, in cui, dopo altri 20 punti, l’australiano al secondo set point incamera la frazione sul 6-0 dopo 43 minuti.
Nella seconda partita finalmente Darderi nel secondo game riesce a tenere il servizio, ma l’equilibrio dura poco: nel quarto game l’azzurro risale dal 15-40, ma ai vantaggi cede ancora la battuta. Nel quinto game Darderi va sullo 0-40 in risposta, ma de Minaur risale ed annulla in tutto 5 palle per il controbreak, portandosi poi sul 4-1. Come nel quarto gioco, anche nel sesto l’azzurro finisce sotto 15-40, poi risale, ma ai vantaggi cede nuovamente il servizio. L’australiano va a servire per il match sul 5-1 ma non chiude, Darderi accorcia fino al 3-5, ma de Minaur non si distrae una seconda volta ed incamera il successo sul 6-3 dopo 52 minuti.
Le statistiche sottolineano il predominio dell’australiano, che sfrutta 5 delle 10 palle break avute a disposizione e ne cancella 11 delle 12 offerte a Darderi. L’azzurro mette a segno 14 vincenti, ma commette 27 errori non forzati, mentre il bilancio è positivo per l’australiano, che chiude a quota 30-25. Nel complesso de Minaur vince 79 punti contro i 58 dell’italiano.