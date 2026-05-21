ATP Amburgo 2026, Luciano Darderi si ferma ai quarti di finale contro Alex de Minaur

Si ferma nei quarti di finale la corsa di Luciano Darderi nell’ATP 500 di Amburgo: sulla terra battuta teutonica l’azzurro, numero 7 del seeding, cede al cospetto dell’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3, che si impone con lo score di 6-0 6-3 in un’ora e 35 minuti di gioco. In semifinale per l’oceanico domani ci sarà lo statunitense Tommy Paul, numero 6 del tabellone.

Nel primo set l’oceanico tiene la battuta a zero in avvio, poi nel secondo game Darderi si fa trascinare ai vantaggi e subisce il break. Decisivo un lunghissimo terzo gioco, nel quale l’italiano non sfrutta sei palle per il controbreak, e così l’australiano, dopo ben 28 punti giocati, va sul 3-0. L’azzurro accusa il contraccolpo e nel quarto game cede la battuta a trenta, con de Minaur che sfrutta il momento e rapidamente si porta sul 5-0. Altro game molto lottato è il sesto, in cui, dopo altri 20 punti, l’australiano al secondo set point incamera la frazione sul 6-0 dopo 43 minuti.

Nella seconda partita finalmente Darderi nel secondo game riesce a tenere il servizio, ma l’equilibrio dura poco: nel quarto game l’azzurro risale dal 15-40, ma ai vantaggi cede ancora la battuta. Nel quinto game Darderi va sullo 0-40 in risposta, ma de Minaur risale ed annulla in tutto 5 palle per il controbreak, portandosi poi sul 4-1. Come nel quarto gioco, anche nel sesto l’azzurro finisce sotto 15-40, poi risale, ma ai vantaggi cede nuovamente il servizio. L’australiano va a servire per il match sul 5-1 ma non chiude, Darderi accorcia fino al 3-5, ma de Minaur non si distrae una seconda volta ed incamera il successo sul 6-3 dopo 52 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio dell’australiano, che sfrutta 5 delle 10 palle break avute a disposizione e ne cancella 11 delle 12 offerte a Darderi. L’azzurro mette a segno 14 vincenti, ma commette 27 errori non forzati, mentre il bilancio è positivo per l’australiano, che chiude a quota 30-25. Nel complesso de Minaur vince 79 punti contro i 58 dell’italiano.