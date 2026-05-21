ATP Ginevra 2026, Bublik e Ruud in semifinale. Avanti anche Navone e Tien

Tempo di semifinali anche nell’ATP 250 di Ginevra. Continua l’ottimo momento di forma da parte di Casper Ruud. Dopo aver raggiunto l’ultimo atto agli Internazionali d’Italia, il norvegese è tra i migliori quattro anche sulla terra rossa svizzera, superando brillantemente l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e dodici minuti di gioco.

In semifinale Ruud se la vedrà con l’argentino Mariano Navone. Il tennista sudamericano ha sconfitto nettamente con un duplice 6-2 lo spagnolo Jaume Munar in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Continua il proprio cammino anche Alexander Bublik. Il kazako, testa di serie numero due, ha ceduto il primo set, ma poi si è imposto in rimonta sul francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo un’ora e cinquantacinque minuti di gioco.

L’avversario in semifinale di Bublik sarà lo statunitense Learne Tien. Il numero venti del mondo ha sconfitto in un derby americano il connazionale Alex Michelsen, vincendo in tre set per 6-4 3-6 6-1.

RISULTATI ATP GINEVRA 2026 (21 MAGGIO)

Navone (Arg) b. Munar (Esp) 6-2 6-2

Ruud (Nor) b. Popyrin (Aus) 6-4 6-3

Tien (Usa) b. Michelsen (Usa) 6-4 3-6 6-1

Bublik (Kaz) b, Rinderknech (Fra) 5-7 6-4 6-2