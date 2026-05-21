ATP Amburgo 2026, De Minaur elimina Darderi. In semifinale anche Paul, rimonta clamorosa di Buse

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 500 di Amburgo. Non ci sarà Luciano Darderi, visto che il tennista italiano è stato nettamente sconfitto dall’australiano Alex de Minaur con un perentorio 6-0 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Darderi non è mai riuscito ad entrare in partita ed ora la testa va al Roland Garros, dove l’obiettivo sarà quello di provare a raggiungere almeno gli ottavi di finale, dove potrebbe esserci un derby con Jannik Sinner.

L’australiano affronterà in semifinale Tommy Paul. L’americano va a caccia della sua prima finale della carriera sulla terra rossa (se si esclude quella particolare di Houston) e ha superato brillantemente il padrone di casa Daniel Altmaier in due set con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.

Clamorosa rimonta da parte di Ignacio Buse, che accede in semifinale dopo aver superato il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo una battaglia di due ore e cinquantaquattro minuti di gioco. Il peruviano era sotto per 3-0 e di due break nel terzo set, prima di compiere uno strepitoso recupero e infilare sei game consecutivi.

Adesso per Buse ci sarà la sfida con l’americano Aleksander Kovacevic. Il numero 94 del mondo ha superato in tre set l’argentino Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-4 6-7 6-2.

RISULTATI ATP AMBURGO 2026 (21 MAGGIO)

Buse (Per) b. Humbert (Fra) 6-3 5-7 6-3

Paul (Usa) b. Altmaier (Ger) 6-2 7-5

Kovacevic (Usa) b. Ugo Carabelli (Arg) 6-4 6-7 6-2

De Minaur (Aus) b. Darderi (Ita) 6-0 6-3