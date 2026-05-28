Canoa slalom, Italia ambiziosa nella prima tappa della Coppa del Mondo a Tacen

Si alza il sipario sulla stagione internazionale della canoa slalom: la prima tappa della Coppa del Mondo 2026, infatti, è in programma da domani, venerdì 29, a domenica 31 maggio a Tacen, in Slovenia, e l’Italia si presenta ambiziosa al primo appuntamento del circuito maggiore.

L’Italia, infatti, sarà al via della tappa slovena con ben 11 atleti, usufruendo del contingente massimo nel kayak maschile, specialità in cui saranno in gara Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Michele Giuseppe Pistoni, con i tre che risultano iscritti anche nel kayak cross.

Nel kayak femminile, invece, l’Italia schiererà la sola Stefanie Horn, che punterà tutto sulla gara classica e quindi non sarà al via del kayak cross, dove invece i colori azzurri saranno difesi ancora una volta da una sola atleta, ovvero Lucia Gabriella Pistoni.

Nella canadese, invece, si ritornerà al contingente massimo per l’Italia, che schiererà nel settore maschile Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi e Martino Barzon, e nel comparto femminile Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi.

Domani, venerdì 29 maggio, spazio al kayak, con le eliminatorie in tarda mattinata seguite dalle finali nel primo pomeriggio, con lo scherma che si ripeterà tale e quale sabato 30, quando saranno previste le specialità della canadese, infine domenica 31 la giornata sarà riservata interamente al kayak cross.