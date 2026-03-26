L’Italia della canoa slalom lavora ad Oklahoma City. Nel weekend gli azzurri parteciperanno alla Ranking Race

Si lavora sodo fin dall’inizio per gettare le basi di una stagione in cui poter continuare a mietere soddisfazioni. L’Italia della canoa slalom si sta allenando ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, in vista della nuova stagione e si fermerà in America fino al prossimo 5 Aprile, giorno di Pasqua.

Risulta davvero interessante notare come l’impianto attualmente utilizzato dagli azzurri è lo stesso in cui si disputeranno i Campionati Mondiali 2026, ma soprattutto quello dove verranno assegnate le medaglie ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Sono nove gli atleti convocati dal direttore tecnico Daniele Molmenti. Per il kayak maschile presenti Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi (Carabinieri) e Marcello Beda (Aeronautica Militare), mentre al femminile c’è Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre). Per quanto riguarda la canadese maschile, si trovano negli Stati Uniti Flavio Micozzi (Marina Militare), Paolo Ceccon (e Carabinieri) e Martino Barzon (Aeronautica Militare), con Marta Bertoncelli ed Elena Borghi (Carabinieri) tra le donne.

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, gli azzurri parteciperanno alla Ranking Race in programma proprio nel canale di Oklahoma City. Un appuntamento importante per dare il via a una stagione internazionale che, a livello senior, culminerà con i Mondiali di Oklahoma City (20-25 luglio) e gli Europei di Ivrea (24-26 settembre).