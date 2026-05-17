Coppa del Mondo canoa velocità: l’Ungheria domina le finali del C1 5000 a Brandeburgo

La seconda sessione della quarta ed ultima giornata della seconda tappa del Mondo di canoa velocità, competizione che si è svolta a Brandeburgo, è dedicata alle finali sulle lunghe distanze. In una giornata in cui non ci sono atleti italiani in gara spicca il dominio degli atleti ungheresi che s’impongono nelle due finali del C1 5000.

Nella finale del C1 5000 femminile Zsofia Katalin Csorba taglia il traguardo per prima con il tempo di 28:50.49 e stronca la resistenza dell’esperta Maria Jose Mailliard, classe 1991. La cilena è seconda con 28:51.24 e precede la giovane moldava Elena Glizan, terza in 29:06.86.

I colori magiari s’impongono anche nella finale del C1 5000 maschile. L’ungherese Balazs Adolf si aggiudica la gara con il crono di 24:27.95 staccando in maniera molto netta lo spagnolo Jaime Duro, secondo in 24:40.10. Completa il podio il moldavo Serghei Tarnovschi, terzo in 24:43.81.

Nella finale del K1 5000 femminile il successo sorride alla svedese Melina Andersson, prima al traguardo in 24:33.75. La scandinava domina la scena davanti all’ungherese Emese Kohalmi, seconda in 24:59.79, mentre completa il podio Uladzislava Skryhanava, terza con 25:05.76.

Nel K1 5000 maschile il danese Mads Brandt Pedersen vince d’autorità e taglia il traguardo per primo con il tempo di 21:45.97. La composizione del podio si completa con il portoghese Fernando Pimenta, secondo in 22:16.71, e il sudafricano Hamish Lovemore, terzo in 22:27.37.