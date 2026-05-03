Canoa slalom, Italia sugli scudi a Ivrea nell’ICF Ranking Race. Brillano Bertoncelli, Spagnol e Ferrazzi

È in corso di svolgimento a Ivrea (che ospiterà a fine settembre gli Europei) un lungo weekend internazionale di canoa slalom valevole per la definizione delle gerarchie azzurre in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Venerdì, nella prima giornata, è andata in scena sulle acque della Dora Baltea la Gara Internazionale di IV livello, mentre sabato sempre sul canale eporediese si è disputata l’ICF Ranking Race.

Nel day-1 gli atleti si sono confrontati su due manche, con la graduatoria definita sulla base del miglior tempo tra le due discese, mentre ieri il format di gara prevedeva una sola manche di qualifica e poi una finale a dodici. La Gara Internazionale di IV livello del venerdì non ha visto vittorie italiane, infatti si sono imposti nel C1 la svizzera Alena Marx e lo sloveno Luka Bozic e nel K1 la neerlandese Lena Teunissen e lo svizzero Martin Dougoud.

Gli azzurri hanno poi cambiato passo nel day-2, collezionando ben tre successi su quattro in occasione dell’ICF Ranking Race. Nel C1 femminile Marta Bertoncelli si è imposta con il tempo di 105.67 davanti alla slovena Eva Alina Hocevar (109.53) e alla svizzera Marx (110.34), mentre nel C1 maschile ha trionfato il campione olimpico in carica Nicolas Gestin con 90.93 davanti agli italiani Martino Barzon (96.63) e Raffaello Ivaldi (97.36).

Doppietta tricolore nel kayak, con Agata Spagnol che si è aggiudicata la finale femminile in 104.11 davanti all’elvetica Marx (104.67) e all’olandese Teunissen (105.92) dopo che nella gara del giorno prima avevano ben figurato in casa Italia Chiara Sabbatini e la rientrante Stefanie Horn rispettivamente in seconda e terza piazza. Nel K1 maschile c’è stata infine l’affermazione di Xabier Ferrazzi in 87.85 davanti al connazionale Michele Pistoni (89.13) e allo svizzero Martin Dougoud (90.06). Oggi la chiusura dedicata alla specialità del kayak cross.