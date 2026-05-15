Canoa velocità, altre otto imbarcazioni dell’Italia in semifinale a Brandeburgo: 10° tempo per Casadei/Tacchini nel C2 500

Nella sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Brandeburgo, in Germania, spazio alle batterie di sei specialità (4 olimpiche e 2 non olimpiche): otto delle nove imbarcazioni azzurre impegnate avanzano alle semifinali.

CANOA VELOCITÀ

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini sono terzi nella prima serie in 1:43.97 (10° tempo complessivo), mentre nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina si classifica terza nella terza batteria in 47.64 (14° crono assoluto).

Nel K2 500 maschile Federico Zanutta e Giovanni Francesco Penato si classificano quarti nella settima batteria in 1:32.08 (18° crono assoluto), mentre Giacomo Cinti ed Andrea Domenico Di Liberto chiudono quarti nella sesta serie in 1:32.50 (23° tempo complessivo).

Nel K2 500 femminile Lucrezia Zironi e Giada Rossetti sono terze nella seconda serie in 1:47.93 (23° tempo assoluto), mentre Irene Bellan e Meshua Marigo vengono eliminate a causa dell’ottavo posto nella prima batteria in 1:52.00 (35° crono complessivo).

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile Irene Bellan vince la terza serie in 41.08 (6° tempo complessivo), invece nel K1 500 maschile Alessio Campari si piazza quinto nella prima batteria in 1:42.62 (12° tempo assoluto), mentre Tommaso Freschi termina quinto nella terza serie in 1:44.32 (25° crono complessivo).