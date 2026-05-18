Canoa
Canoa velocità, sorrisi azzurri anche a Brandeburgo in Coppa del Mondo
Quattro finali in specialità olimpiche conquistate dall’Italia nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: a Brandeburgo, in Germania, gli azzurri confermano il buon momento dopo la prima uscita della settimana precedente a Szeged.
La perla della tappa teutonica è senza ombra di dubbio l’ottimo podio conquistato nel K2 500 femminile da Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, che con una condotta di gara tutta in rimonta, dal sesto posto di metà prova risalgono fino alla terza piazza, fermandosi ad un solo centesimo dalla seconda posizione.
Non arriva il podio, ma la canadese italiana gode di ottima salute: nel C1 1000 maschile Gabriele Casadei si ferma ai piedi del podio chiudendo quarto, mentre nel C2 500 maschile lo stesso Casadei, con Carlo Tacchini, termina al sesto posto, a poco più di 4 decimi dal podio, infine nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina si classifica ottava.
L’Italia ora si concentra sugli Europei, che tra quattro settimane andranno in scena a Montemor-o-Velho (Portogallo): gli azzurri nelle acque lusitane vorranno confermare a livello continentale quanto di buono fatto vedere in Coppa del Mondo in queste due settimane.